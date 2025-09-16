uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Masovna evakuacija iz Gaze: 350.000 ljudi napustilo grad pred kopnenu ofanzivu

Euronews pre 25 minuta  |  Autor: Euronews Srbija


Izraelski napadi na Pojas Gaze eskaliraju, sa najmanje 25 mrtvih, uključujući troje dece, u udarima na šatore i kuće, dok je 20.000 Palestinaca napustilo grad Gazu tokom noći usred upozorenja IDF-a o predstojećoj ofanzivi.

Specijalni izvestilac UN Frančeska Albaneze upozorava da bi Gaza mogla postati neupotrebljiva za život. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbija optužbe za produžavanje rata iz političkih razloga, tvrdeći da se bori protiv "iranske osovine", uključujući Hamas i Hezbolah, dok je ministar Gideon Sar pozvao američke zakonodavce da podrže Izrael protiv globalne kampanje izolacije koju, prema njemu i Netanjahuu, predvode Kina i Katar. Napad Izraela na Dohu, gde su
