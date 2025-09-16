Vučić se u Tokiju sastao sa predsednikom vlade Japana Išibom

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Vučić se u Tokiju sastao sa predsednikom vlade Japana Išibom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Tokiju sa predsednikom vlade Japana Šigeru Išibom.

Sastanku prisustvuju i ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Bela Balint, direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović i predsednik Privredne komore Marko Čadež. Prethodno se predsednik Vučić sastao sa Njegovim Veličanstvom carem Japana Naruhitom i tom prilikom istakao da taj susret otvara novu stranicu u bilateralnim odnosima i šalje jasnu poruku da Srbija i Japan zajedno gledaju u
