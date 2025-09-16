Majka studenta koji štrajkuje glađu: Na očevu sahranu ga doveli u bukagijama, kao pravog robijaša

Student Bogdan Jovičić počeo je štrajk glađu u pritvoru, gde se nalazi od 16. avgusta.

To je prvi student koji od početka protesta prisegnuo za ovakvim vidom otpora. Odluku je doneo pošto mu je pritvor produžen za još 30 dana. Njegova majka ispričala je da je tek danas saznala da Bogdan štrajkuje glađu, a da on to čini od petka i ocenila da se ta informacija "namerno kočila". Ispričala je i kako je Bogdan doveden na sahranu svoga oca. Jovičić je uhapšen u noći između 14. i 15. avgusta, nakon što su, tokom protesta u Novom Sadu, demolirane prostorije