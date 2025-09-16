Šta u Evropi misle o poruci Rusa da EU sprema „Majdan“ u Srbiji: Vučić navodi da su u proteste umešane tri zemlje

U evropskim krugovima, prema nezvaničnim informacijama, preovladava ocena da je poruka ruske SVR da EU sprema "Majdan" u Srbiji samo propaganda, kojoj se pridružila i srpska propaganda, budući da predsednik Srbije Vučić pominje da su u proteste umešane tri evropske tajne službe, ali da "ne može da kaže koje".

Štaviše, srpska propaganda, pred godišnjicu pada nadstrešnice, prema ocenama u evropskim krugovima širi i te neistine da su demonstranti, odnosno „blokaderi“ kako ih nazivaju, planirali ekstremno fizičko nasilje, navodi N1 Slovenija. Podsećamo, Spoljno-obaveštajna služba Rusije (SVR) objavila je da iza „nemira u Srbiji“ stoji Evropska unija, a da će godišnjica pada nadstrešnice biti iskorišćena za dovršavanje „srpskog Majdana“. U saopštenju SVR objavljenom na