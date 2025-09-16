Leto se ne predaje: U petak, subotu i nedelju sunčano i oko 30 stepeni

Leto se ne predaje: U petak, subotu i nedelju sunčano i oko 30 stepeni

Sreda će u Novom Sadu biti promenljivo oblačna i malo svežija.

Minimalna temperatura biće 13, a maksimalna 23 stepena. Duvaće umeren i povremeno jak severozapadni vetar, koji će posle podne oslabiti. U četvrtak će biti pretežno sunčano i toplije, temperatura će se kretati od 9 do 25 stepeni. Petak, subota i nedelja sunčani, bez oblačka. U petak će biti od 11 do 29, u subotu od 12 do 30, a u nedelju od 14 do 31 stepen. Biometeorološka prognoza za sredu, 17. septembar: Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe
