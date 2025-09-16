Torlak bio u blokadi: Vlada brzometno preko tekuće budžetske rezerve prebacila 100 miliona dinara

Torlak bio u blokadi: Vlada brzometno preko tekuće budžetske rezerve prebacila 100 miliona dinara

Gotovo 100 miliona dinara, tačnije 98,6 prebacila je Vlada Srbije preko tekuće budžetske rezerve Institutu za virusologiju, vakcine i serume Torlak.

Odluku je 11. septembra potpisao premijer Đuro Macut, a dan kasnije odluka je objavljena u Službenom glasniku. Istog dana, Torlak je izašao iz sedmodnevne blokade računa, potvrđuju podaci Narodne banke Srbije, piše Forbes Srbija. U blokadi je, prema podacima NBS, bio od 5. do 12. septembra. Javno dostupni podaci pokazuju i da je maksimalan iznos blokade bio 48,8 miliona dinara, što je za 50 miliona manje od iznosa koji je ovom Institutu prebačen iz budžeta. Prema
OTKRIVAMO Institut Torlak bio u blokadi, Vlada intervenisala preko tekuće budžetske rezerve

Šta su posle dve nedelje pokazale prve kontole trgovinskih lanaca

Fed pod pritiskom tržišnih očekivanja i Trampovih izjava

OTKRIVAMO Institut Torlak bio u blokadi, Vlada intervenisala preko tekuće budžetske rezerve

U Crepaji gaje paprike od 300 grama po komadu

Koliko solarni paneli mogu da umanje račun za struju?

