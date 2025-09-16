Ruska obaveštajna služba prozvala Južne vesti i Slobodnu reč da su među medijima koji navodno spremaju „Majdan“

Spoljno obaveštajna služba Ruske Federacije saopštila je da su aktuelni nemiri u Srbiji „u velikoj meri proizvod subverzivnih aktivnosti Evropske unije“ i da deo srpskih medija navodno prima finansijsku podršku iz Brisela sa ciljem da „mobilizuje protestno biračko telo i organizuje srpski Majdan“.

Među medijima koje je Rusija prozvala našli su se i niške Južne vesti i vranjski portal Slobodna reč, što je izazvalo posebnu zabrinutost zbog bezbednosti novinara na jugu Srbije. U saopštenju ruske službe navodi se da evropske elite „posebno ciljaju omladinu kroz nezavisne portale“ i da je naglasak stavljen na godišnjicu tragedije na železničkoj stanici u Novom Sadu, kao okidač za protestne akcije. Kao „korisnici evropskog novca“ pominju se i FoNet, Vreme, RAM