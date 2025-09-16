Ivana Španović bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

RTS pre 43 minuta
Ivana Španović bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

Srpska atletičarka Ivana Španović nije uspela da izbori plasman u finale discipline troskok na Svetskom prvenstvu u Tokiju. U kvalifikacijama je skočila 13,82 metra.

Reprezentativka Srbije nije izborila plasman u novo finale u svojoj bogatoj karijeri, ali prvi put u troskoku na Svetskom prvenstvu. Španovićeva je u prvoj seriji trag u pesku ostavila na 13,82 metra, dok je u drugoj seriji prestupila. U trećem izlasku na zaletište zabeležila je kraći skok od 13,66 metara, što nije bilo dovoljno da se nađe među 12 najboljih troskokašica u Tokiju. Za finale je bilo neophodno da se skoči tačno 14,00 metara. Četiri takmičarke su
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Ivana Španović bez finala u troskoku na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Ivana Španović bez finala u troskoku na Svetskom prvenstvu u Tokiju

I Love Zrenjanin pre 43 minuta
Španović za RTS: Ako bih se uvek fokusirala na medalje, brže bih istrošila zadovoljstvo

Španović za RTS: Ako bih se uvek fokusirala na medalje, brže bih istrošila zadovoljstvo

RTS pre 29 minuta
Ivana Španović bez finala u Tokiju

Ivana Španović bez finala u Tokiju

Sport klub pre 42 minuta
Ivana Španović za SK: Bol ušla u podsvest, našla sam novu vatru

Ivana Španović za SK: Bol ušla u podsvest, našla sam novu vatru

Sport klub pre 8 minuta
Ivana Španović bez finala u troskoku na Svetskom prvenstvu

Ivana Španović bez finala u troskoku na Svetskom prvenstvu

Radio 021 pre 18 minuta
Ivana Španović nije ušla u finale, a onda je dala nikad iskreniji intervju sa osmehom na licu: "Imamo plan..."

Ivana Španović nije ušla u finale, a onda je dala nikad iskreniji intervju sa osmehom na licu: "Imamo plan..."

Telegraf pre 33 minuta
Neočekivano! Ivana španović eliminisana u kvalifikacijama! Ništa od finala Svetskog prvenstva u troskoku - Srpkinja potpuno…

Neočekivano! Ivana španović eliminisana u kvalifikacijama! Ništa od finala Svetskog prvenstva u troskoku - Srpkinja potpuno podbacila!

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoIvana ŠpanovićTokioIzboriTokijo

Sport, najnovije vesti »

Ivana Španović bez finala u troskoku na Svetskom prvenstvu u Tokiju

Ivana Španović bez finala u troskoku na Svetskom prvenstvu u Tokiju

I Love Zrenjanin pre 43 minuta
'Čovek sa druge planete': Duplantis postao treći put šampion sveta i postavio 14. svetski rekord

'Čovek sa druge planete': Duplantis postao treći put šampion sveta i postavio 14. svetski rekord

BBC News pre 44 minuta
Obradović: „Treba najmanje šest visokih igrača, a mi smo u ovom trenutku sa četvoricom“

Obradović: „Treba najmanje šest visokih igrača, a mi smo u ovom trenutku sa četvoricom“

Danas pre 39 minuta
Nekonvencionalan potez Luisa Enrikea na meču sa Lensom

Nekonvencionalan potez Luisa Enrikea na meču sa Lensom

Danas pre 4 minuta
Ivana Španović bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

Ivana Španović bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

RTS pre 43 minuta