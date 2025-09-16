Ivana Španović bez plasmana u finale Svetskog prvenstva

Srpska atletičarka Ivana Španović nije uspela da izbori plasman u finale discipline troskok na Svetskom prvenstvu u Tokiju. U kvalifikacijama je skočila 13,82 metra.

Reprezentativka Srbije nije izborila plasman u novo finale u svojoj bogatoj karijeri, ali prvi put u troskoku na Svetskom prvenstvu. Španovićeva je u prvoj seriji trag u pesku ostavila na 13,82 metra, dok je u drugoj seriji prestupila. U trećem izlasku na zaletište zabeležila je kraći skok od 13,66 metara, što nije bilo dovoljno da se nađe među 12 najboljih troskokašica u Tokiju. Za finale je bilo neophodno da se skoči tačno 14,00 metara. Četiri takmičarke su