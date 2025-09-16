Japanski investitori dobrodošli Srbija ima stabilno i predvidivo poslovno okruženje

TOKIO - Predsednik Aleksandar Vučić poručio je u Tokiju na večeri sa predstavnicima japanskih kompanija da su dobrodošli u našoj zemlji i istakao da će u Srbiji uvek imati stabilno i predvidivo poslovno okruženje za investitore.

Vučić je izrazio očekivanje da će poslovna zajednica Japana rasti u Srbiji. U čast predsednika Srbije Vučića, generalni direktor Japan Tobako i predsedavajući Srpsko-japanskim poslovnim klubom Mucuo Ivaia priredio je večeru u Tokiju. "Duboko sam vam zahvalan što ste organizovali ovu večeru. I drago mi je što vas sve vidim. I znam koliko ste truda skoro svi uložili u svoje poslove u našoj zemlji i koliko ste ljubavi uložili u to. I danas sam pominjao neke podatke,