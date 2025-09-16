Amss upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Amss upozorava vozače na maglu koja može u jutarnjim časovima da otežava vožnju

U jutarnjim časovima magla može da otežava vožnju, pre svega u kotlinama ali i na deonicama pored reka, dok će tokom dana povoljne vremenske prilike vožnju činiti lakšom i prijatnijom, navodi AMSS. "Usporenije se prolazi deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim odvijanja saobraćaja.

U gradovima je pojačan intenzitet saobraćaja pa je potrebno više strpljenja a poseban oprez vozačima se savetuje u zonama škola", saopštio je AMSS. Na naplatnim stanicama na auto-putevima, prema poslednjim informacijama dobijenim od JP "Putevi Srbije", nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima graničnih prelaza na izlazu i ulazi iz Srbije nema zadržavanja vozila. Na teretnim
