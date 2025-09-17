Porsche zahvaljujući virtuelnom testiranju električnog Cayenna preskočio proizvodnju 120 prototipova

Upotreba simulacija nije ništa novo u automobilskoj industriji.

Proizvođači automobila ih redovno koriste kako bi ubrzali testiranje i obavili dodatna ispitivanja koja ne mogu vremenski i/ili finansijski da si priušte za sprovođenje sa stvarnim automobilima. Međutim, u slučaju budućeg modela Cayenne Electric, Porsche je iskoristio kompjutersku snagu da bi preskočio celi proces u tradicionalnom programu razvoja automobila. "Ovaj projekat je bio prvi u kojem smo direktno prešli s digitalnog testiranja celog vozila na predserijsku