Studenti zovu na hitan protest za Bogdana, u međuvremenu je saopšteno gde se on nalazi

Moj Novi Sad pre 26 minuta
Novosadski studenti u blokadi uz podršku zborova, pozivaju građane da se hitno okupe u Kampusu.

Protest počinje u 20 časova, dok je za 19 sati već ranije zakazana tribina Slučaj "5. septembar". Biciklisti se okupljaju u 19 sati kod Futoške pijace. S obzirom da ceo dan nisu znali gde je student novosadskog Fakulteta tehničkih nauka Bogdan Jovičić. njegove kolege i zborovi su pozvali na hitan protest u kampusu u 20 sati. U međuvremenu, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je saopštila da je Bogdan prebačen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu kasno popodne. Oni
„Doveli su ga na sam kraj sahrane, vezanog, sa tri policajca“: Student priča da je Bogdanu u poslednjem trenutku rečeno da…

Nova pre 11 minuta
Student Bogdan Jovičić od popodneva u u zatvoskoj bolnici u Beogradu

Novi magazin pre 11 minuta
"Tek pet dana kasnije saznao da mu je otac preminuo": Bogdanov kolega kaže da je u poslednji čas odlučeno da može na sahranu…

N1 Info pre 41 minuta
Student Bogdan Jovičić od popodneva u zatvorskoj bolnici u Beogradu

Beta pre 17 minuta
Student Bogdan Jovičić prebačen u zatvorsku bolnicu u Beogradu: Oglasila se Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Blic pre 57 minuta
Uprava: Student Bogdan prebačen u Zatvorsku bolnicu, štrajkuje glađu pet dana

Nedeljnik pre 46 minuta
Student Bogdan Jovičić od popodneva u zatvorskoj bolnici u Beogradu

Radio sto plus pre 17 minuta
