Studenti zovu na hitan protest za Bogdana, u međuvremenu je saopšteno gde se on nalazi

Novosadski studenti u blokadi uz podršku zborova, pozivaju građane da se hitno okupe u Kampusu.

Protest počinje u 20 časova, dok je za 19 sati već ranije zakazana tribina Slučaj "5. septembar". Biciklisti se okupljaju u 19 sati kod Futoške pijace. S obzirom da ceo dan nisu znali gde je student novosadskog Fakulteta tehničkih nauka Bogdan Jovičić. njegove kolege i zborovi su pozvali na hitan protest u kampusu u 20 sati. U međuvremenu, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je saopštila da je Bogdan prebačen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu kasno popodne. Oni