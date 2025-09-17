Uhapšena razbojnička četvorka koja je krala po firmama u Barajevu

Policija je u Beogradu uhapsila četiri osobe zbog krađe elektronskih uređaja u vrednosti od oko pet miliona dinara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da su A.B. (18), I.K. (31), Ž.R. (19) i M.D. (18) od jula do 13. septembra na teritoriji Barajeva provaljivali u proizvodne i poslovne prostorije firmi. Iz tih firmi su, kako se ističe, krali televizore, elektro-alate i druge alate, u vrednosti od oko pet miliona dinara. Policija je pretresom stanova i prostorija osumnjičenih pronašla ukradene predmete koji će biti vraćeni oštećenima, navodi se u saopštenju.