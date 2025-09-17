KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.302. dan. Odobreni su prvi paketi vojne pomoći SAD Ukrajini pod administracijom Donalda Trampa, rekli su izvori agencije Rojters. GUR: Na dalekom istoku Rusije likvidirani vojnici "koji su se istakli okrutnošću prema Ukrajincima". Kijevske snage granatirale područje skladišta goriva za nuklearku Zaporožje, tvrde iz uprave te atomske centrale.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su operateri centra "Rubikon" pogodili gasno-distributivnu stanicu u Sumskoj oblasti, koja je snabdevala jedinice ukrajinskih oružanih snaga. Glavna uprava obaveštajne službe Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR) likvidirala je grupu ruskih vojnika u Primorskoj Pokrajini Rusije, koji su se, kako se tvrdi, "istakli posebnom okrutnošću prema stanovnicima Ukrajine i izvršavanjem pogubljenja ukrajinskih zarobljenika", rekli su