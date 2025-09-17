Student Bogdan Jovičić prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu

Vreme pre 27 minuta
Student Bogdan Jovičić prebačen u Specijalnu zatvorsku bolnicu

Bogdan Jovičić, student FTN-a koji je stupio u štrajk glađu, prebačen je u Specijalnu zatvorsku bolnicu, kažu za „Vreme” u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Naglašavaju da Jovičić ne štrajkuje sedmi već peti dan

Student Bogdan Jovičić koji sedmi dan štrajkuje glađu prebačen je u sredu kasno popodne u Specijalnu zatvorsku bolnicu, potvrdili su u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija za „Vreme”, ali su naglasili da „nije tačna informacija da ovo lice štrajkuje glađu sedam dana jer je počeo da odbija hranu pripremljenu u zavodu u petak, 12.septembra, što znači da je danas peti dan kako ne uzima hranu“. „ S obzirom na tu činjenicu, njegovo zdravstveno stanje i svi vitalni
