Leto, još traješ! Oglasio se RHMZ, evo kakve nas temperature čekaju
Alo pre 2 sata
U Beogradu će nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme
Sutra će nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda ( RHMZ). Duvaće slab do umeren, zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura boiće od 5 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29. U Beogradu će nakon hladnog jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplije vreme. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Očekuje se da će najniža temperatura biti od 8 do 14 stepeni, a