Vraća se leto! Meteorolozi najavili šok prognozu, evo kad stiže čak 30 stepeni!

Alo pre 1 sat
Vraća se leto! Meteorolozi najavili šok prognozu, evo kad stiže čak 30 stepeni!

U Srbiji će danas, tokom dana biti pretežno sunčano i malo toplije, posle podne u Bačkoj i Sremu uz umerenu oblačnost, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod

Duvaće slab i umeren vetar na istoku Srbije, kao i ponegde u planinskim predelima povremeno i jak severozapadni, a temperature će se kretati od pet do 26 stepeni. Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju Printscreen/ RHMZ Pogledaj galeriju U Beogradu će jutro biti sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, dok će najviša dnevna temperatura biti oko 24 stepena. Printscreen/ RHMZ U narednih
