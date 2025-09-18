Montgomeri: Studentski protesti nisu pokretnuti iz inostranstva, ne podržavaju ih strane vlade

Beta pre 47 minuta

Nekadašnji američki ambasador u Beogradu Vilijam Montgomeri rekao je da studentski protesti u Srbiji nisu pokretnuti iz inostranstva već unutar zemlje.

"Pre nekoliko meseci su me pitali predstavnici Vlade na visokom položaju da li su sadašnji studentski protesti u Srbiji pokrenuti iz inostranstva, da li ih podržavaju strane vlade. Odgovorio sam - nipošto. Tu nema stranih resursa i pomoći, to je pokrenuto unutar zemlje", rekao je Montgomeri, u intervjuu za Nedeljnik.

"Ako pričate sa njima, reći će da su protiv korupcije, ali osim toga nemaju (političku) platformu", dodao je Mongomeri.

"Razgovarao sam sa jednim od studentskih lidera i kada sam pitao šta posle, rekao je da će se osloboditi svih političkih partija koje su korumpirane, pa će onda da provere vlasništvo velikih preduzeća koja su takođe korumpirana...", naveo je Montgomeri.

Prema njegovim rečima, "oni koriste neke taktike 'Otpora', ali ne rade ni jednu od stvari koje su potrebne da bi se oborila vlada".

"Oni su kao 'Otpor', ali bez svih drugih stvari koje smo mi tada pokrenuli", kazao je Montgomeri.

"Pričao sam sa jednim od predstavnika studenata. Ne podržavaju, na primer, političke lidere, nemaju jasan plan šta žele da postignu, nemaju izgleda da dobiju spoljnu pomoć kao što je to bio slučaj sa vladom koja je formirana nakon što je Milošević pao. To pokazuje da je ovo untrašnja stvar", objasnio je Montgomeri.

(Beta, 18.09.2025)

Povezane vesti »

Nekadašnji američki ambasador Montgomeri: Studentski protesti nisu pokretnuti iz inostranstva

Nekadašnji američki ambasador Montgomeri: Studentski protesti nisu pokretnuti iz inostranstva

Radio 021 pre 17 minuta
Montgomeri: Studentski protesti nisu pokrenuti iz inostranstva, ne podržavaju ih strane vlade

Montgomeri: Studentski protesti nisu pokrenuti iz inostranstva, ne podržavaju ih strane vlade

N1 Info pre 1 sat
Montgomeri: Studentski protesti nisu pokretnuti iz inostranstva, ne podržavaju ih strane vlade

Montgomeri: Studentski protesti nisu pokretnuti iz inostranstva, ne podržavaju ih strane vlade

Radio sto plus pre 32 minuta
Montgomeri: Studentski protesti nisu pokretnuti iz inostranstva, ne podržavaju ih strane vlade

Montgomeri: Studentski protesti nisu pokretnuti iz inostranstva, ne podržavaju ih strane vlade

Nova pre 1 sat
Šta je Vilijam Montgomeri odgovorio predstavnicima Vlade na pitanje – da li su studentski protesti u Srbiji pokrenuti iz…

Šta je Vilijam Montgomeri odgovorio predstavnicima Vlade na pitanje – da li su studentski protesti u Srbiji pokrenuti iz inostranstva?

Danas pre 1 sat
„Zvali su me iz srpske vlade da me pitaju jesu li stranci pokrenuli studentske proteste… A ja sam im rekao…: Šta je bivši…

„Zvali su me iz srpske vlade da me pitaju jesu li stranci pokrenuli studentske proteste… A ja sam im rekao…: Šta je bivši ambasador SAD, Vilijam Montgomeri, rekao o studentskim protestima u ekskluzivnom intervjuu za Nedeljnik

Nedeljnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Srbije

Politika, najnovije vesti »

Eljšani: Građani bez kosovskih dokumenata moraće da se prijave policiji po ulasku na Kosovo i Metohiju

Eljšani: Građani bez kosovskih dokumenata moraće da se prijave policiji po ulasku na Kosovo i Metohiju

RTV pre 1 minut
Nemačka: 75 godina borbe za opstanak Jevrejske zajednice

Nemačka: 75 godina borbe za opstanak Jevrejske zajednice

Dojče vele pre 1 minut
Bakić: Studentska lista je formirana, vreme je da se saopšte imena, a na izbore – sa dve liste

Bakić: Studentska lista je formirana, vreme je da se saopšte imena, a na izbore – sa dve liste

Glas Zaječara pre 22 minuta
Srpska lista objavila predizborni spot: Slogom da sačuvamo i povratimo naše opštine

Srpska lista objavila predizborni spot: Slogom da sačuvamo i povratimo naše opštine

Euronews pre 17 minuta
Rajner Rudolf novi ambasador Nemačke na Kosovu

Rajner Rudolf novi ambasador Nemačke na Kosovu

Vesti online pre 7 minuta