NPS: Nadležni da zaštite Cicvarića i privedu i saslušaju Vučinića, to je poziv na ubistvo

Beta pre 59 minuta

Narodni pokret Srbije (NPS) osudio je danas "targetiranje i pozivanje na ubistvo" studenta Fakulteta političkih nauka Pavla Cicvarića i zahteva hitno privođenje i saslušanje člana Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Siniše Vučinića, koji je na televiziji Informer izjavio da će Cicvarić "biti ubijen". 

Ta stranka je takođe zatražila da državne institucije obezbede zaštitu Cicvariću jer mu je zbog ovakve skandalozne izjave ugrožena bezbednost i poručila režimu da će snositi posledice i odgovornost zbog ovakvih reči jer "potpiruju nasilje i mržnju u kojima je ova vlast ogrezla". 

"Ovo nije prvi ispad ovog funkcionera SNS, ali je najmonstruozniji. Krajnje je vreme da tužilaštvo uradi svoj posao i da građani Srbije dobiju odgovor da li je najava ubistva studenta direktna pretnja predsednika države koji ima najveću odgovornost jer želi apsolutnu vlast", naveo je NPS. 

NPS je istakao da je od početka uz studente na ulicama, u borbi za promenu sistema i ispunjavanje studentskih zahteva.

"Naša poruka je jasna - NPS će uvek biti uz njih i niko nas ne može zastrašiti i zaustaviti u zajedničkoj borbi za bolje sutra", dodala je ta stranka. 

U saopšenju NPS se navodi da je Vučinić izjavio na televiziji Informer da će "među blokaderima, oni ubiti najmlađega" i dodao: "Cicvarić Pavle, njega, imam zapisano negde".

Cicvarić je reagovao objavom na svom Fejsbuk nalogu i poručio ako mu se nešto desi - za to je odgovoran isključivo režim Aleksandra Vučića.  

Ostale fotografije uz tekst

(Beta, 18.09.2025)

Povezane vesti »

Vučinić tvrdi da je njegova izjava o Cicvariću istrgnuta iz konteksta, a pogledajte šta je rekao (VIDEO)

Vučinić tvrdi da je njegova izjava o Cicvariću istrgnuta iz konteksta, a pogledajte šta je rekao (VIDEO)

N1 Info pre 23 minuta
Grubački: Tražimo hitnu reakciju nadležnih zbog pretnje Cicvariću

Grubački: Tražimo hitnu reakciju nadležnih zbog pretnje Cicvariću

N1 Info pre 38 minuta
Majka studenta Cicvarića državnom vrhu: Šta ćete uraditi povodom pretnji ubistvom mom sinu

Majka studenta Cicvarića državnom vrhu: Šta ćete uraditi povodom pretnji ubistvom mom sinu

Beta pre 33 minuta
Lazović (ZLF): Fizički ćemo braniti one kojima vlast preti ubistvom

Lazović (ZLF): Fizički ćemo braniti one kojima vlast preti ubistvom

Beta pre 58 minuta
Ko je Siniša Vučinić, naprednjak koji je pretio smrću Pavlu Cicvariću: Slobin „čuvar“ i naoružani progonitelj novinara koji se…

Ko je Siniša Vučinić, naprednjak koji je pretio smrću Pavlu Cicvariću: Slobin „čuvar“ i naoružani progonitelj novinara koji se divi Hitleru

Nova pre 9 minuta
„Tužilaštvo da hitno reaguje zbog pretnji ubistvom Pavla Cicvarića“

„Tužilaštvo da hitno reaguje zbog pretnji ubistvom Pavla Cicvarića“

Nova pre 3 minuta
Majka studenta Pavla Cicvarića upitala Vučića, Dačića i Brnabić: Da li imate saznanja o planu da moj sin bude ubijen?

Majka studenta Pavla Cicvarića upitala Vučića, Dačića i Brnabić: Da li imate saznanja o planu da moj sin bude ubijen?

Danas pre 23 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Srpska napredna strankaSNS

Društvo, najnovije vesti »

„Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“: Studenti pozivaju na protest ispred Osnovog suda u Novom Sadu

„Pravda za Bogdana je pravda za sve nas“: Studenti pozivaju na protest ispred Osnovog suda u Novom Sadu

Mašina pre 43 minuta
Grubački: Tražimo hitnu reakciju nadležnih zbog pretnje Cicvariću

Grubački: Tražimo hitnu reakciju nadležnih zbog pretnje Cicvariću

N1 Info pre 38 minuta
Vučinić tvrdi da je njegova izjava o Cicvariću istrgnuta iz konteksta, a pogledajte šta je rekao (VIDEO)

Vučinić tvrdi da je njegova izjava o Cicvariću istrgnuta iz konteksta, a pogledajte šta je rekao (VIDEO)

N1 Info pre 23 minuta
Uprava za izvšenje krivičnih sankcija: Neosnovani navodi da se prema pritvoreniku B.J. postupa nehumano

Uprava za izvšenje krivičnih sankcija: Neosnovani navodi da se prema pritvoreniku B.J. postupa nehumano

RTV pre 33 minuta
Uprava o pritvorenom studentu Bogdanu: Neosnovane tvrdnje o nehumanom postupanju, radi se potrebna dijagnostika

Uprava o pritvorenom studentu Bogdanu: Neosnovane tvrdnje o nehumanom postupanju, radi se potrebna dijagnostika

N1 Info pre 28 minuta