Danas pre 3 sata  |  FoNet
Tajms: Velika Britanija će priznati Palestinu

Velika Britanija će ovog vikenda formalno priznati palestinsku državu, objavio je večeras Tajms.

Premijer Kir Starmer upozorio je u julu da će doneti tu odluku ako Izrael ne preduzme korake za ublažavanje patnje u Gazi i ne postigne primirje u gotovo dvogodišnjem ratu s Hamasom, prenosi Hina. Tajms je objavio, bez navođenja izvora, da će London to saopštiti kada američki predsednik Donald Tramp završi posetu Britaniji, a britansko Ministarstvo spoljnih poslova nije odmah odgovorilo na zahtev za komentar. U julu je Tramp rekao da mu ne smeta ako Britanija
