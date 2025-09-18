Oglasio se Siniša Vučinić posle pretnji Pavlu Cicvariću: Kaže da su njegove reči izvučene iz konteksta, ali snimak govori drugačije VIDEO

Nova pre 1 sat  |  Autor: Nova ekonomija
Oglasio se Siniša Vučinić posle pretnji Pavlu Cicvariću: Kaže da su njegove reči izvučene iz konteksta, ali snimak govori…

Član Glavnog odbora SNS Siniša Vučinić oglasio se nakon što je na TV Informer izrekao otvorenu pretnju smrću studentu Pavlu Cicvariću.

On u svom saopštenju kaže da je izjava izvučena iz konteksta, međutim, snimak to demantuje. „U interesu istine i javnosti, želim da pojasnim da je moja izjava, u vezi sa Pavlom Cicvarićem, istrgnuta iz konteksta tokom jučerašnje emisije na TV Informer. Naime, tom prilikom sam naveo kao primer šta bi moglo da se očekuje od blokadera u narednom periodu, usled očiglednog gubitka podrške građana. Pavla Cicvarića sam naveo hipotetički, jer je poznat u javnosti. Namera
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pavle Cicvarić za Danas: Osećam se ugroženo, ali obruč oko SNS se steže

Pavle Cicvarić za Danas: Osećam se ugroženo, ali obruč oko SNS se steže

Danas pre 16 minuta
Ko je čovek koji je najavio ubistvo studenta? Vučinić, vojvoda iz ratova, sada član SNS-a

Ko je čovek koji je najavio ubistvo studenta? Vučinić, vojvoda iz ratova, sada član SNS-a

Luftika pre 26 minuta
Vučinić: Moja izjava o Cicvariću istrgnuta iz konteksta, izvinjavam se

Vučinić: Moja izjava o Cicvariću istrgnuta iz konteksta, izvinjavam se

Beta pre 1 sat
Niz osuda navoda da se Pavlu Cicvariću "sprema ubistvo", Vučinić: Izjava istrgnuta iz konteksta, izvinjavam se

Niz osuda navoda da se Pavlu Cicvariću "sprema ubistvo", Vučinić: Izjava istrgnuta iz konteksta, izvinjavam se

NIN pre 56 minuta
Novi Optimizam traži hitnu reakciju institucija zbog pretnji studentu Cicvariću Novi Optimizam

Novi Optimizam traži hitnu reakciju institucija zbog pretnji studentu Cicvariću Novi Optimizam

Volim Zrenjanin pre 1 sat
Funkcioner SNS-a se izvinio studentu: “Izjava o ubistvu izvučena iz konteksta”

Funkcioner SNS-a se izvinio studentu: “Izjava o ubistvu izvučena iz konteksta”

Serbian News Media pre 45 minuta
Majka studenta kome je prećeno smrću uputila javno pismo vrhu države

Majka studenta kome je prećeno smrću uputila javno pismo vrhu države

Serbian News Media pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

SNS

Društvo, najnovije vesti »

(FOTO) Zlatni pribor, 100 konobara, odabrani meni: Šta se služilo na kraljevskom banketu za Trampa

(FOTO) Zlatni pribor, 100 konobara, odabrani meni: Šta se služilo na kraljevskom banketu za Trampa

N1 Info pre 25 minuta
Protest “Pravda za Bogdana je pravda za sve”: Studenti imaju više zahteva (FOTO/VIDEO)

Protest “Pravda za Bogdana je pravda za sve”: Studenti imaju više zahteva (FOTO/VIDEO)

N1 Info pre 31 minuta
Zatvorena menjačnica Pirana!

Zatvorena menjačnica Pirana!

Kamatica pre 5 minuta
Održan skup podrške Bogdanu Jovičiću ispred suda u Novom Sadu

Održan skup podrške Bogdanu Jovičiću ispred suda u Novom Sadu

Beta pre 31 minuta
Pavle Cicvarić za Danas: Osećam se ugroženo, ali obruč oko SNS se steže

Pavle Cicvarić za Danas: Osećam se ugroženo, ali obruč oko SNS se steže

Danas pre 16 minuta