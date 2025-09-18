Poznato kada Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu

Nova pre 5 sati  |  Autor: Vojislav Nedeljković
Poznato kada Angelina Topić skače za medalju na Svetskom prvenstvu

Srpska atletičarka i skakačica uvis, Angelina Topić, plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Tokiju i zna kada će skakati za medalju.

Prema zvaničnom rasporedu, Angelina Topić će skakati u finalu u nedelju 12.05 po srpskom vremenu. Srbijo, budi uz Angelinu na putu do zlata. Angelina Topić (20) preskočila je visinu od 192 centimetara što je bilo dovoljno za plasman u finale. Ovo je prvo finale za srpske atletičare na ovom Svetskom prvenstvu. Angelina će se u finalu boriti protiv Jaroslave Mahučih, Julijom Levčenko, Elenor Paterson, Morgan Lejk…
