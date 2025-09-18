Srbija saznala rivala u osmini finala nakon čuda sa Brazilom

Nova pre 2 sata  |  Autor: Dušan Marković
Od potpunog šoka do velikog trijumfa – tako izgleda put srpskih odbojkaša na Svetskom prvenstvu.

Nakon startnog poraza od Češke (0:3), mnogi su već otpisali „orlove“, ali je usledio neverovatan preokret. Pobede protiv Kine i Brazila, obe maksimalnim rezultatom 3:0, odvele su naš tim u osminu finala. Trijumf nad Brazilom posebno je odjeknuo u svetu odbojke. Malo ko je verovao da Srbija može da savlada jednog od glavnih favorita, i to bez izgubljenog seta. Međutim, selektor i igrači pokazali su karakter, što je nagrada u vidu plasmana među 16 najboljih ekipa na
