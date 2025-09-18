Više od milion demonstranata širom Francuske protiv budžetske štednje

Više od milion ljudi širom Francuske učetvovalo je u demonstracijama koje je organizovalo osam francuskih sindikata u nastojanju da izvrše uticaj na novog premijera i njegove odluke u vezi sa budžetom.

To je saopštio Se-Že-Te (CGT), jedan od dva glavna sindikata. Sindikat navodi da je taj broj veći od izašlih tokom poslednjih velikih demonstracija protiv penzijske reforme u junu 2023. godine kada se, prema istom tom sindikatu, okupilo 900.000 ljudi. Vlasti još nisu izašle sa podatkom o broju ljudi na demonstracijama. Organizovani su štrajkovi u saobraćaju, što je uticalo na metro u Parizu, usporavanje saobraćaja i blokade u protestu protiv vlade predsednika