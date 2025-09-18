Više od milion demonstranata širom Francuske protiv budžetske štednje

Radio 021 pre 2 sata  |  Beta
Više od milion demonstranata širom Francuske protiv budžetske štednje

Više od milion ljudi širom Francuske učetvovalo je u demonstracijama koje je organizovalo osam francuskih sindikata u nastojanju da izvrše uticaj na novog premijera i njegove odluke u vezi sa budžetom.

To je saopštio Se-Že-Te (CGT), jedan od dva glavna sindikata. Sindikat navodi da je taj broj veći od izašlih tokom poslednjih velikih demonstracija protiv penzijske reforme u junu 2023. godine kada se, prema istom tom sindikatu, okupilo 900.000 ljudi. Vlasti još nisu izašle sa podatkom o broju ljudi na demonstracijama. Organizovani su štrajkovi u saobraćaju, što je uticalo na metro u Parizu, usporavanje saobraćaja i blokade u protestu protiv vlade predsednika
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Francuska: Tokom protesta uhapšeno 309 osoba, povređeno 26 policajaca; Meškov: Rusija nema nikakve veze sa demonstracijama

Francuska: Tokom protesta uhapšeno 309 osoba, povređeno 26 policajaca; Meškov: Rusija nema nikakve veze sa demonstracijama

RTV pre 11 minuta
Završeni protesti u Francuskoj: Uhapšeno 308 osoba, povređeno na desetine policajca: Palili i razbijali sve pred sobom…

Završeni protesti u Francuskoj: Uhapšeno 308 osoba, povređeno na desetine policajca: Palili i razbijali sve pred sobom, upadali u ministarstvo i banke (foto, video)

Blic pre 6 minuta
Pala prva žrtva: Demonstranti upali u francusko ministarstvo u Parizu, zapalili baklje! Na ulicama preko milion ljudi…

Pala prva žrtva: Demonstranti upali u francusko ministarstvo u Parizu, zapalili baklje! Na ulicama preko milion ljudi, uhapšeno 309! (foto/video)

Kurir pre 40 minuta
BLOG Završeni protesti u Francuskoj: Policija tvrdi – na ulicama više od pola miliona demonstranata, uhapšeno 309 ljudi…

BLOG Završeni protesti u Francuskoj: Policija tvrdi – na ulicama više od pola miliona demonstranata, uhapšeno 309 ljudi, povređeno 26 policajaca

Nova pre 40 minuta
(Foto, video) Razbijali i palili sve pred sobom! Završeni protesti u Francuskoj: Uhapšeno 308 osoba, povređeno na desetine…

(Foto, video) Razbijali i palili sve pred sobom! Završeni protesti u Francuskoj: Uhapšeno 308 osoba, povređeno na desetine policajca! U pritvoru i maloletnici

Dnevnik pre 25 minuta
Veliki prosvjedi u Francuskoj, na ulicama stotine tisuća ljudi

Veliki prosvjedi u Francuskoj, na ulicama stotine tisuća ljudi

SEEbiz pre 25 minuta
Na protestima u Francuskoj uhapšena 181 osoba

Na protestima u Francuskoj uhapšena 181 osoba

Politika pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BudžetSindikatParizFrancuska

Svet, najnovije vesti »

Raspoređena oklopna vozila u pratnji: Obezbeđenje Đorđe Meloni podignuto na ''izuzetan nivo'' nakon ubistva Kirka

Raspoređena oklopna vozila u pratnji: Obezbeđenje Đorđe Meloni podignuto na ''izuzetan nivo'' nakon ubistva Kirka

Blic pre 25 minuta
Helikopter u kom su bili Melanija i Tramp prinudno sleteo: Hitno se oglasila Bela kuća (foto)

Helikopter u kom su bili Melanija i Tramp prinudno sleteo: Hitno se oglasila Bela kuća (foto)

Blic pre 6 minuta
Amerika ponovo uložila veto: Blokiran predlog o prekidu vatre u Pojasu Gaze i hitnoj dostavi humanitarne pomoći

Amerika ponovo uložila veto: Blokiran predlog o prekidu vatre u Pojasu Gaze i hitnoj dostavi humanitarne pomoći

Blic pre 11 minuta
Tenkovi spremni, grad opkoljen sa svih strana! Vojska upada, civili panično beže: "Brišu nas sa mape, kamen po kamen"

Tenkovi spremni, grad opkoljen sa svih strana! Vojska upada, civili panično beže: "Brišu nas sa mape, kamen po kamen"

Blic pre 36 minuta
Zašto se Amerika nalazi na opasnoj raskrsnici nakon ubistva Čarlija Kirka?

Zašto se Amerika nalazi na opasnoj raskrsnici nakon ubistva Čarlija Kirka?

Danas pre 1 sat