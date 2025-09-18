Angelina: Jedva čekam finale!

Atletičarka Angelina Topić izjavila je posle plasmana u finale Svetskog prvenstva u skoku uvis da je zadovoljna učinkom u kvalifikacijama.

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Tokiju preskočivši 1,92 metra u kvalifikacijama. "Zadovoljna sam kako sam skakala danas, najvažnije je bilo da sve ide glatko i da se ne troši previše energije u kvalifikacijama", izjavila je atletičarka Angelina Topić Topićeva je iz prvog pokušaja preskočila 1,83 metra, 1,88m i 1,92m. "U finalu će sigurno biti mnogo teže, ali jedva čekam da stanem na zaletište i dam sve od sebe",