Angelina: Jedva čekam finale!

Sputnik pre 44 minuta
Angelina: Jedva čekam finale!

Atletičarka Angelina Topić izjavila je posle plasmana u finale Svetskog prvenstva u skoku uvis da je zadovoljna učinkom u kvalifikacijama.

Srpska atletičarka Angelina Topić plasirala se u finale Svetskog prvenstva u Tokiju preskočivši 1,92 metra u kvalifikacijama. "Zadovoljna sam kako sam skakala danas, najvažnije je bilo da sve ide glatko i da se ne troši previše energije u kvalifikacijama", izjavila je atletičarka Angelina Topić Topićeva je iz prvog pokušaja preskočila 1,83 metra, 1,88m i 1,92m. "U finalu će sigurno biti mnogo teže, ali jedva čekam da stanem na zaletište i dam sve od sebe",
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Sport klub pre 29 minuta
"Nemoguće da medalja opet bude jeftina kao u Parizu": Angelina Topić zna koliko mora da preskoči u finalu

"Nemoguće da medalja opet bude jeftina kao u Parizu": Angelina Topić zna koliko mora da preskoči u finalu

Mondo pre 29 minuta
Fantastična Angelina Topić lako kroz kvalifikacije, prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu

Fantastična Angelina Topić lako kroz kvalifikacije, prvo finale za Srbiju na Svetskom prvenstvu

RTS pre 34 minuta
Angelina Topić blista od sreće nakon plasmana u finale: Najavljuje pohod na najveće domete!

Angelina Topić blista od sreće nakon plasmana u finale: Najavljuje pohod na najveće domete!

Hot sport pre 49 minuta
Angelina Topić u finalu skoka uvis (video)

Angelina Topić u finalu skoka uvis (video)

Sportski žurnal pre 49 minuta
Topić zadovoljna učinkom u kvalifikacijama: Spremna sam za velike visine

Topić zadovoljna učinkom u kvalifikacijama: Spremna sam za velike visine

Radio sto plus pre 39 minuta
Angelina Topić za SK: Bolje nego što sam mogla da zamislim!

Angelina Topić za SK: Bolje nego što sam mogla da zamislim!

Sport klub pre 59 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

AtletikaSvetsko prvenstvoTokioTokijosportAngelina Topić

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete gledati večiti fudbalski derbi Partizan – Crvena zvezda?

Kad i gde možete gledati večiti fudbalski derbi Partizan – Crvena zvezda?

Danas pre 14 minuta
Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Objavljeno kada se Angelina Topić bori za medalju u Tokiju

Sport klub pre 29 minuta
Viša sila: Fudbaleri Monaka krenuli u donjem vešu na meč Lige šampiona

Viša sila: Fudbaleri Monaka krenuli u donjem vešu na meč Lige šampiona

Danas pre 29 minuta
Stanković pred drakonskom kaznom: Rusi ništa ne opraštaju Srbinu!

Stanković pred drakonskom kaznom: Rusi ništa ne opraštaju Srbinu!

Hot sport pre 34 minuta
Ludnica oko Jokića: Odbio produžetak ugovora, tri ekipe hoće da prave super tim oko njega!

Ludnica oko Jokića: Odbio produžetak ugovora, tri ekipe hoće da prave super tim oko njega!

Hot sport pre 24 minuta