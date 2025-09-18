Ko je misteriozna lepotica za kojom su se svi okretali na banketu u Vindzoru? Ne krije da obožava Trampa

Viralna glamurozna golferka Čarli Hal privukla je veliku pažnju prisustvom na državnom banketu koji je priređen u čast Donalda Trampa u zamku Vindzor.

Zapanjujuća zvezda LPGA tura Čarli Hal zamenila je terene za golf dvoranom kraljevskog zamka Vindzor, gde je u sredu uveče prisustvovala raskošnom banketu povodom državne posete predsednika SAD Ujedinjenom Kraljevstvu. Američkom predsedniku Trampu (79), i prvoj dami Melaniji pridružili su se njegova ćerka Tifani Tramp i njen suprug, poslovni izvršilac Majkl Bulos, dok su ih domaćini, kralj Čarls Treći i kraljica Kamila, ugostili na blistavom državnom banketu.