Eskalacija haosa U Francuskoj: "Novosti" na ulicama Pariza - Počela druga faza operacije policije b(FOTO/video)

NA protestima širom Francuske danas je uhapšeno najmanje 99 osoba, od kojih 15 u regionu Pariza, a 33 osobe su zadržane u pritvoru.

Novosti/G.Čvorović Dopisnik "Novosti" iz Pariza Goran Čvorović izveštava sa pariskih ulica gde su u toku demonstracije. G.Čvorović G.Čvorović G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović ___________________________________________________________________________________ U Parizu policija je upravo promenila svoju strategiju po naređenju šefa