Eskalacija haosa U Francuskoj: "Novosti" na ulicama Pariza - Počela druga faza operacije policije b(FOTO/video)

Eskalacija haosa U Francuskoj: "Novosti" na ulicama Pariza - Počela druga faza operacije policije b(FOTO/video)

NA protestima širom Francuske danas je uhapšeno najmanje 99 osoba, od kojih 15 u regionu Pariza, a 33 osobe su zadržane u pritvoru.

Novosti/G.Čvorović Dopisnik "Novosti" iz Pariza Goran Čvorović izveštava sa pariskih ulica gde su u toku demonstracije. G.Čvorović G.Čvorović G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović FOTO: G.Čvorović ___________________________________________________________________________________ U Parizu policija je upravo promenila svoju strategiju po naređenju šefa
Uživo demonstranti upali u ministarstvo, gori u srcu Evrope! Krenuli crni blokovi, počeo je haos od kog su svi strahovali: Opsadno stanje, lete suzavci, 80.000 policajaca na ulicama (foto, video)

BLOG UŽIVO Haos u Francuskoj: Nemiri u Lionu i Nantu, ima povređenih, demonstranti došli do Ministarstva finansija

Francuska: U protestima povređeno šest policajaca, uhapšeno 119 osoba; Meškov: Rusija nema nikakve veze sa demonstracijama

Masovni protesti u Francuskoj: Stotine hiljada ljudi traži ukidanje mera štednje

(FOTO) Sukobi sa policijom, blokada škola i auto-puteva: Stotine hiljada Francuza besno na Makrona i novog premijera

Pariz pod opsadom: Veliki protesti u Francuskoj, više od 90 uhapšenih, policija „doliva ulje na vatru“ (FOTO, VIDEO)

Upaljene baklje U francuskim institucijama Demonstranti upali u više ministarstava u Parizu, poručuju: "Makron protiv nas vodi…

