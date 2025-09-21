Tramp Avganistanu: Ako nam ne vratite bazu loše stvari će se dogoditi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp nastavlja da insistira da Avganistan vrati Americi bazu Bargam koja je bila ključni objekat za američke snage tokom rata.

Američki predsednik Donald Tramp poručio je danas Avganistanu da će se "loše stvari dogoditi" ukoliko ta zemlja ne vrati Sjedinjenim Američkim Državama vazuhoplovnu bazu Bagram. "Ukoliko Avganistan ne vrati vazduhoplovnu bazu Bagram onima koji su je sagradili, a to su Sjedinjene Države, loše stvari će se dogoditi", poručio je Tramp. Prethodno je Tramp istakao da je razgovarao sa vlastima u Avganistanu o ponovnom preuzimanju kontrole nad vojnom bazom Bagram,