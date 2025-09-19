Užas! Jezivo nasilje Kurtijeve policije! Srbima počeli da oduzimaju automobile!

Takozvana kosovska carina oduzela je automobil Vladici Ćirkoviću iz Gračanice, na putu Priština - Mitrovica, objavila je Radio-televizija Gračanica.

Ćirković navodi da je upravljao automobilom koji je pozajmio od svoje sestre i kaže da mu je rečeno da po zakonu ne može da vozi sa ovlašćenjem i da bi, nakon što plati kaznu, trebalo da se javi carini gde će mu reći šta će biti sa vozilom i dokumentima koja su mu takođe oduzeta. Ćirković je naveo da zna da je takva mera najavljena od 1. novembra, ali da ne zna zašto je u ovom trenutku njemu oduzeto vozilo koje je svakodnevno koristio već osam godina. "Danas sam