Skupština nastavlja rad raspravom o kadrovskim rešenjima

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju danas rad raspravom o preostalim tačkama dnevnog reda, odnosno o kadrovskim rešenjima.

Raspravljaće se, između ostalog, o Predlog odluke o izboru članova Saveta Agencije za energetiku, Predlogu odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, Predlogu odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje. Poslanici će razmatrati i kadrovska rešenja koja se tiču članstva u skupštinskim odborima. Skupština je juče završila raspravu o predlozima zakona od 9. do 39.