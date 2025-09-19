Vučić: Neka studenti kažu ko je na njihovoj listi, ja nemam problem da razgovaram

Beta pre 2 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je na debatu i zvanične predstavnike studentske liste koji će prema navodima medija uskoro biti poznati, ali je ocenio da se to neće dogoditi.

"Neka oni zvanično kažu ko su njihovi predstavnici pa ćemo četvoricu, petoricu protiv vas, neka uzmu i više vremena ja nemam problem da razgovaram i da stvari postavljamo, ali se to, unapred kažem, neće dogoditi, jer oni znaju da ja govorim istinu a oni nemaju argumente", kazao je Vučić.

Najavio je da će na skupu protiv blokada koji će biti održan 27. septembra biti više od 200.000 ljudi, i ocenio da je na protestima u više gradova Srbije u znak podrške uhapšenom studentu Bogdanu Jovičiću bilo ukupno 3.150 ljudi.

"Uhapšen je zato što je primenjivao nasilje prema tuđoj imovini, rušio nečije prostorije, bez straha i ponoseći se time", kazao je Vučić o Jovičiću na televiziji Blic.

Jovičiću se na teret stavlja nasilničko ponašanje na sportskim priredbama ili javnom skupu, a uhapšen je posle incidenata ispred prostorija Srpske napredne stranke u Novom Sadu i sada se nalazi u Zatvorskoj bolnici u Beogradu jer je otpočeo štrajk glađu.

Vučić je rekao da su u Srbiji u proteklih 10 meseci 24.000 puta održani protesti na "ilegalan" način i "bez i jedne prijave skupa".

"Mi smo od tih 24.000 ilegalnih skupova obezbeđivali 23.000 skupova, to je odluka koja nije u skladu sa zakonom koju sam ja inicirao", izjavio je Vučić.

Najavio je da će od 1. oktobra biti dodatno povećanje plata od pet odsto za prosvetne radnike koje je dogovoreno sa sindikatima prošle godine, kao i za zdravstvene radnike, a da će regularno povećanje biti od 1. januara.

Kazao je da će opozicija na izborima ukoliko budu održani "doživeti teži poraz nego prošli put".

"Doživeće poraz jer se obraćaju istim ljudima u svom balonu, i ne razumeju šta je to što se to zbiva van njih i da postoji mnogo drugih ljudi koji različito vide stvari", naveo je Vučić.

Vučić: Svrha vojne parade je odvraćanje potencijalnih agresora, a ne dnevna politika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je danas da je vojna parada u Beogradu organizovana radi pokazivanja snage kao odvraćajućeg faktora za svakog potencijalnog agresora, a ne zbog dnevne politike.

"Pozivam građane da prisustvuju toj paradi, da dođu da vide ogromne promene, da vide šta smo gradili, na čemu smo radili 13 godina, da vide kako je ovo drugačija zemlja", rekao je Vučić za televiziju Blic.

Naveo je da je zvanična odluka o održavanju parade doneta 1. maja kako bi država pružila odvraćajući odgovor potencijalnim aresorima i ponovio da Srbija neće ući ni u jedan vojni pakt i da će ostati vojno neutralna.

Vojna parada pod nazivom "Snaga jedinstva" biće održana sutra, 20. septembra u 11 časova ispred Palate Srbije na Novom Beogradu povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Kazao je da je, ukoliko bude rešeno pitanje američkih carina, jedna japanska kompanija spremna da uloži dodatnih 500.000.000 evra u Srbiju.

"Nije to pitanje samo izvoza od jedne milijarde, već pitanje ukupnog investicionog ambijenta, zato je važno da to pitanje što pre rešimo", izjavio je Vučić.

Vučić: Verujem u skoro rešenje problema američkih carina, strateški dijalog sa SAD veoma važan

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas u Beogradu da očekuje skoro rešenje problema visokih američkih carina na uvoz robe iz Srbije i istakao značaj najavljenog pokretanja strateškog dijaloga dve zemlje.

Pred put u Njujork, gde će sledeće nedelje provesti četiri dana povodom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Vučić je televiziji Blic rekao da će sa državnim sekretarom Markom Rubiom i drugim zvaničnicima SAD razgovarati i o problemu američkih carina od 35 odsto na robu iz Srbije.

"Verujem da smo na putu i da nismo daleko od toga da rešimo taj problem. Nama je to pitanje ukupnog investicionog ambijenta, zato je važno da rešimo pitanje američkih carina. Ako budemo rešili to pitanje, jedna japanska kompanija (koja posluje u Srbiji) je spremna da odmah uloži dodatnih 500 miliona evra", kazao je Vučić.

Visoke američke carine na uvoz robe iz brojnih zemalja stupile su na snagu 7. avgusta. Carine koje su SAD uvele Srbiji najviše su na Zapadnom Balkanu, i posle Švajcarske najviše u Evropi.

Vučić je rekao i da je za Srbiju veoma važan najavljeni strateški dijalog sa SAD, jer je to "važan signal za investitore širom sveta i za bezbednost i sigurnost u Srbiji".

"Nismo i nećemo biti saglasni o svim pitanjima - ne slažemo se oko Kosova i Metohije, Srbija je vojno neutralna zemlja i neće da ulazi ni u NATO ni u (Organizaciju Ugovora o kolektivnoj bezbednosti) ODKB. Jasno je da imamo nešto uži put strateškog dijaloga nego neke druge zemlje, ali je za nas veoma važan taj signal da Amerikanci žele strateški dijalog sa Srbijom", naveo je Vučić.

On je kazao da će u Njujorku razgovarati i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, a da nije siguran da li će stići na događaj koji organizuuje šefica evropske diplomatije Kaja Kalas, jer baš u to vreme govori na zasedanju Generalne skupštine UN.

"Razgovaraću i sa 22 predsednika i premijera. Neki od njih su iz Afrike, uskoro očekujte dobre vesti po pitanju priznanja kosovske nezavisnosti", naveo je Vučić.

(Beta, 19.09.2025)