NIS zatražio novu licencu od Ministarstva finansija SAD kojom se odlažu sankcije

Euronews pre 24 minuta  |  Autor: Tanjug
Kompanija NIS podnela je Ministarstvu finansija SAD novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se odlaže puna primena sankcija i omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 26. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom.

Zahtev je podnet 18. septembra, saopštio je NIS. Takođe, kompanija je 14. marta Ministarstvu finansija SAD uputila i zahtev za uklanjanje sa SDN liste (Specially Designated Nationals) što predstavlja kompleksan i dugotrajan proces. Do sada je u šest navrata odlagana puna primena sankcija prema kompaniji NIS na osnovu izdatih posebnih licenci Kancelarije za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Ašets Control – OFAC) pri Ministarstvu finansija Sjedinjenih
