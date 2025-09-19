"Pre odgovora na pitanja, želim da kažem jedno": Milojević pognuo glavu, jedva zadržao suze zbog Dekija

Crvena zvezda gostuje Partizanu u 177. večitom derbiju, a dan pre meča održane su konferencije za medije.

Vladan Milojević je svoje izlaganje na "Marakani" počeo na drugi način, želeo je da uputi prvo saučešće porodici Dejana Milovanovića, bivšeg igrača crveno-belih koji je preminuo. "Pre nego što odgovorim na vaše pitanje želim da izjavim saučešće porodici Milovanović. Našem bivšem igraču, bio sam mu trener u jednom periodu. Jako mi je žao...", rekao je Milojević i spustio glavu, jedva zadržavajući suze zbog toga. Meč Crvene zvezde i Partizana igra se u subotu 20.
