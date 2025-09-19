Obaveštenje za posetioce vojne parade „Snaga jedinstva“: Evo kuda ćete moći da se krećete u subotu na Novom Beogradu

Građani Republike Srbije imaće priliku da sutra, 20. septembra sa početkom u 11 časova, prisustvuju velikoj vojnoj paradi "Snaga jedinstva" na prostoru kod Palate Srbija na Novom Beogradu, piše u obaveštenju na sajtu Ministarstva odbrane Srbije.

Iz Ministarstva odbrane Republike Srbije iobaveštavaju da će posetioci moći da dođu na prostor izvođenja Vojne parade od 8.30 časova, a ulazak će biti omogućen na dve lokacije i to u blizini kružnog toka kod Tržnog centra „Ušće“ prema Brankovom mostu i na raskrsnici ulice Trešnjinog cveta i Bulevara Nikole Tesle, iz pravca Novog Beograda i pravca Zemuna. U prostor za posmatranje parade neće moći da se uđe prevoznim sredstvima. Na ulazima će se nalaziti punktovi za