EU predstavlja nove sankcije i optužuje Rusiju za 'nepoštovanje' međunarodnog prava

Brisel traži potpunu zabranu uvoza ruskog tečnog prirodnog gasa (LNG) do početka 2027. godine, čime se ubrzavaju raniji planovi da se taj uvoz postepeno ukine do kraja te godine, u okviru prijedloga za 19. paket sankcija Evropske unije (EU) protiv Rusije, koje su visoki zvaničnici predstavili 19. septembra.

Planovi, koji moraju biti jednoglasno odobreni od strane zemalja članica, također predviđaju stavljanje na crnu listu dodatnih 118 brodova iz ruske "flote u sjenci", koja se koristi za zaobilaženje ograničenja na izvoz nafte, kao i mjere protiv osoba uključenih u indoktrinaciju ukrajinske djece koju je Rusija otela. "Tokom proteklog mjeseca, Rusija je pokazala puni nivo svog nepoštovanja prema diplomatiji i međunarodnom pravu", rekla je predsjednica Evropske