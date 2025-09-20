Vučić sa bin Hamadom: "Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi"

Blic pre 3 sata
Vučić sa bin Hamadom: "Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa šeikom Naserom bin Hamadom Al Kalifom koju će prisustvovati vojnoj paradi "Snaga jedinstva" u Beogradu.

"Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi. Još jednom sam uputio poziv kralju Hamadu da poseti Beograd, a grupi privrednika iz Bahreina zahvalio na najavljenim investicijama u našu zemlju, nakon dvodnevnih susreta sa poslovnim ljudima iz Srbije", poručio je Vučić u objavi na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''. Podsetimo, predsednik Srbije ugostio je večeras i predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Uvek uz našu zemlju": Vučić ugostio Bin Zajeda: Posebno sam zahvalan što će biti gost na vojnoj paradi

"Uvek uz našu zemlju": Vučić ugostio Bin Zajeda: Posebno sam zahvalan što će biti gost na vojnoj paradi

Blic pre 3 sata
Vučić dočekao šeika Bin Zajeda, koji će gostovati na vojnoj paradi

Vučić dočekao šeika Bin Zajeda, koji će gostovati na vojnoj paradi

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Politika, najnovije vesti »

"Uvek uz našu zemlju": Vučić ugostio Bin Zajeda: Posebno sam zahvalan što će biti gost na vojnoj paradi

"Uvek uz našu zemlju": Vučić ugostio Bin Zajeda: Posebno sam zahvalan što će biti gost na vojnoj paradi

Blic pre 3 sata
Policija je dobila odrešene ruke da radi šta hoće

Policija je dobila odrešene ruke da radi šta hoće

Radar pre 3 sata
Vučić sa bin Hamadom: "Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi"

Vučić sa bin Hamadom: "Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi"

Blic pre 3 sata
Borba sa građanima i sopstvenim demonima

Borba sa građanima i sopstvenim demonima

Radar pre 3 sata
Kosovo izgubilo stotine miliona evra iz IPA fondova EU zbog kaznenih mera

Kosovo izgubilo stotine miliona evra iz IPA fondova EU zbog kaznenih mera

Danas pre 3 sata