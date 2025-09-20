Vučić sa bin Hamadom: "Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić susreo se sa šeikom Naserom bin Hamadom Al Kalifom koju će prisustvovati vojnoj paradi "Snaga jedinstva" u Beogradu.

"Srećan i beskrajno zahvalan što je došao u Beograd i što će biti prisutan na vojnoj paradi. Još jednom sam uputio poziv kralju Hamadu da poseti Beograd, a grupi privrednika iz Bahreina zahvalio na najavljenim investicijama u našu zemlju, nakon dvodnevnih susreta sa poslovnim ljudima iz Srbije", poručio je Vučić u objavi na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''. Podsetimo, predsednik Srbije ugostio je večeras i predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika