Vučić dočekao šeika Bin Zajeda, koji će gostovati na vojnoj paradi

„Ponosan i srećan što sam ponovo imao priliku da na beogradskom aerodromu sačekam velikog prijatelja Srbije, šeika Muhameda bin Zajed al Nahjana.

To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško“, napisao je Vučić na Instagramu. Predsednik Srbije je dodao da je srećan što će i večeras moći mnogo toga da nauči od predsednika UAE. „Posebno sam zahvalan što će biti naš gost na vojnoj paradi“, zaključio je Vučić. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)