"Uvek uz našu zemlju": Vučić ugostio Bin Zajeda: Posebno sam zahvalan što će biti gost na vojnoj paradi

Blic pre 5 sati
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio je večeras predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata šeika Mohameda bin Zajeda Al Nahjana, koji boravi u poseti Srbiji.

Istakao je da je ponosan i srećan što je ponovo imao priliku da na beogradskom aerodromu sačeka, kako je istakao, velikog prijatelja Srbije, Mohameda bin Zajeda Al Nahjana. "To je jedan od ljudi koji je uvek bio uz našu zemlju, a posebno kada nam je bilo teško. Srećan što ću i večeras na prijateljskoj večeri moći mnogo toga od njega da naučim, a posebno zahvalan što će biti naš gost na vojnoj paradi", naveo je Vučić u objavi na Instagram nalogu
