Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Danas pre 10 sati  |  BBC News na srpskom
Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Posle desetomesečnih antivladinih demonstracija i skorašnjih vikend skupova pristalica vlasti, pojedine ulice Beograda u subotu blokiraće oficiri u uniformama, tenkovi i oklopna vozila, dok će iznad nadletati borbeni avioni, dronovi i helikopteri.

Prvi put posle 2014, u Beogradu se održava velika vojna parada, u čijoj je organizaciji danima učestvuje 10.000 pripadnika Vojske Srbije, a čak 6.000 njih prisustvovaće i ceremoniji 20. septembra, najavio je ministar odbrane Bratislav Gašić za Radio-televiziju Srbije (RTS). Pod sloganom „Snaga jedinstva“, parada se organizuje povodom 15. septembra – Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, državnog praznika ustanovljenog 2020. Srbija nije izuzetak, jer
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Simbol snage, tradicije i ponosa! Kula Beograd zasijala u čast vojne parade "Snaga jedinstva" (video)

Simbol snage, tradicije i ponosa! Kula Beograd zasijala u čast vojne parade "Snaga jedinstva" (video)

Kurir pre 22 minuta
U Beogradu velika vojna parada "Snaga jedinstva", više od 10.000 učesnika

U Beogradu velika vojna parada "Snaga jedinstva", više od 10.000 učesnika

RTV pre 1 sat
Danas vojna parada na Novom Beogradu

Danas vojna parada na Novom Beogradu

Beta pre 5 sati
"Simbol snage, tradicije i ponosa": Zasijala Kula Beograd: Svetlosna projekcija u susret vojnoj paradi (video)

"Simbol snage, tradicije i ponosa": Zasijala Kula Beograd: Svetlosna projekcija u susret vojnoj paradi (video)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTShelikopterVojna paradaBratislav GašićVojska SrbijeBratislava

Društvo, najnovije vesti »

Još jedan vikend koji će nam pokvariti sport

Još jedan vikend koji će nam pokvariti sport

Velike priče pre 1 minut
Simbol snage, tradicije i ponosa! Kula Beograd zasijala u čast vojne parade "Snaga jedinstva" (video)

Simbol snage, tradicije i ponosa! Kula Beograd zasijala u čast vojne parade "Snaga jedinstva" (video)

Kurir pre 22 minuta
U Beogradu velika vojna parada "Snaga jedinstva", više od 10.000 učesnika

U Beogradu velika vojna parada "Snaga jedinstva", više od 10.000 učesnika

RTV pre 1 sat
Nacionalna garda Ohaja u poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije (foto)

Nacionalna garda Ohaja u poseti Ratnom vazduhoplovstvu i PVO Vojske Srbije (foto)

Blic pre 1 sat
Cene kafe arabika pale su na najniži nivo u poslednjih mesec dana

Cene kafe arabika pale su na najniži nivo u poslednjih mesec dana

Blic pre 2 sata