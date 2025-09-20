Kakvu poruku šalje vojna parada u Beogradu

Posle desetomesečnih antivladinih demonstracija i skorašnjih vikend skupova pristalica vlasti, pojedine ulice Beograda u subotu blokiraće oficiri u uniformama, tenkovi i oklopna vozila, dok će iznad nadletati borbeni avioni, dronovi i helikopteri.

Prvi put posle 2014, u Beogradu se održava velika vojna parada, u čijoj je organizaciji danima učestvuje 10.000 pripadnika Vojske Srbije, a čak 6.000 njih prisustvovaće i ceremoniji 20. septembra, najavio je ministar odbrane Bratislav Gašić za Radio-televiziju Srbije (RTS). Pod sloganom „Snaga jedinstva“, parada se organizuje povodom 15. septembra – Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, državnog praznika ustanovljenog 2020. Srbija nije izuzetak, jer