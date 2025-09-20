Ko je Jelena Cvetković koja kroji sudbinu Zvezdi i Partizanu? Biće pod posebnom lupom u 177. večitom derbiju

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odmeriće snage u 177. večitom derbiju koji se igra od 19 časova na stadionu u Humskoj.

Utakmica se igra u 9. kolu Superlige Srbije, a pravdu će deliti Nenad Minaković. Pomagaće mu Nikola Borović i Boško Božović, dok će četvrti sudija biti Milan Mitić. U VAR sobi biće Jelena Cvetković i Momčilo Marković. Nema sumnje da će svaki potez biti pod dodatnom lupom javnosti kada se igra duel koji važi za najveću svetkovinu srpskog fudbala, a svaki kontakt, ofsajd, igranje rukom, biće tema debata i rasprava. Važnu ulogu imaće sutkinja Jelena Cvetković koja će