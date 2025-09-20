Partizan ili Zvezda? Neka bude dobar fudbal!

Fudbaleri Partizana od 19 časova, u meču devetog kola Superlige Srbije, dočekuju večitog rivala Crvenu zvezdu u 177. ligaškom večitom derbiju. Navijači će navijati naravno za svoj klub, a svi zajedno možemo da poželimo da gledamo dobar fudbal u Humskoj.

Zvezda je u ukupnom skoru u večitim derbijima bolja od Partizana, ima 70 pobeda, 58 utakmica je okončano remijima, dok su crno-beli slavili 48 puta. Partizan u derbi ulazi sa prvog mesta, sa 19 bodova, ali i utakmicom više od Crvene zvezde, koja ima 18 bodova iz šest odigranih mečeva, što znači da je maksimalna u Superligi ove sezone. Zvezda, osmostruki uzastopni šampion Srbije, nije izgubila nijedan od prethodnih pet derbija, Partizan je poslednji put slavio u