Moskva odbacuje navode o narušavanju estonskog vazdušnog prostora

Letelice nisu odstupile od rute, niti su narušile granice drugih država

MOSKVA – Rusko Ministarstvo odbrane odgovorilo je na tvrdnje NATO-a i Talina da su borbeni avioni ruskog Vazduhoplovstva (VKS) narušili estonski vazdušni prostor. U saopštenju objavljenom na Telegramu, Ministarstvo je navelo da su 19. septembra tri lovca MiG-31 zaista bila u planiranom letu iz Karelije ka aerodromu u Kalinjingradskoj oblasti, ali da letelice nisu odstupile od rute, niti su narušile granice drugih država. „Let je izveden po planu, iznad neutralnih