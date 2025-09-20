Koje države EU nastavljaju da kupuju rusko plavo gorivo; Tramp i Si o okončanju rata u Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1.305. dan. Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da je razgovarao s kineskim liderom Si Đinpingom o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Osam zemalja EU nastavlja da kupuje ruski gas, izjavila je portparolka EU za energetiku Ana-Kaisa Itkonen, prenosi Gardijan.

Tri ruska borbena aviona "mig-31" narušila su vazdušni prostor Estonije 12 minuta, saopštile su vlasti te države. NATO je potvrdio da reagovao i presreo ruske migove, istakavši da je to još jedan primer neodgovornog ponašanja Rusije i sposobnosti Alijanse da odgovori. Poljska je prijavila i da su dva ruska borbena aviona narušila bezbednosnu zonu platforme za bušenje Petrobaltik u Baltičkom moru. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorava da povreda