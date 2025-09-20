Koje države EU nastavljaju da kupuju rusko plavo gorivo; Tramp i Si o okončanju rata u Ukrajini

RTS pre 53 minuta
Koje države EU nastavljaju da kupuju rusko plavo gorivo; Tramp i Si o okončanju rata u Ukrajini

Rat u Ukrajini – 1.305. dan. Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da je razgovarao s kineskim liderom Si Đinpingom o okončanju rata između Rusije i Ukrajine. Osam zemalja EU nastavlja da kupuje ruski gas, izjavila je portparolka EU za energetiku Ana-Kaisa Itkonen, prenosi Gardijan.

Tri ruska borbena aviona "mig-31" narušila su vazdušni prostor Estonije 12 minuta, saopštile su vlasti te države. NATO je potvrdio da reagovao i presreo ruske migove, istakavši da je to još jedan primer neodgovornog ponašanja Rusije i sposobnosti Alijanse da odgovori. Poljska je prijavila i da su dva ruska borbena aviona narušila bezbednosnu zonu platforme za bušenje Petrobaltik u Baltičkom moru. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorava da povreda
Rusko Ministarstvo odbrane negiralo optužbe o narušavanju estonskog vazdušnog prostora: Borbeni avioni nisu prekršili granice na letu ka Kalinjingradskoj oblasti

Borbeni avioni nisu prekršili granice na letu ka Kalinjingradskoj oblasti

Oglasilo se rusko ministastvo odbrane Ovo je zvanična izjava za dešavanja u Estoniji

Ruske avione presreo NATO, Estonija osudila 'drski' upad u vazdušni prostor

