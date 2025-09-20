Rat u Ukrajini – 1.305. dan. Rusija je izvela masovne napade "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine. Kijev je uzvratio udarima na nuklearnu elektranu Zaporožje i naftne rafinerije u Novokujbiševsku i Saratovu. Moskva je objavila snimak zauzimanja Berjezova u Dnjepropetrovskoj oblasti. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski najavio je da će na sastanku u SAD tražiti od šefa Bele kuće da uvede sankcije Rusiji.

Rusi objavili snimak zauzimanja Berjozova Rusko Ministarstvo odbrane objavilo je snimak zauzimanja sela Berjozovo u Dnjepropetrovskoj oblasti. Kako se navodi tokom napada, artiljerijske posade i operateri dronova izvodili su precizne udare na uporišta Oružanih snaga Ukrajine (UOS), uništavajući neprijateljsku opremu i ljudstvo. Nakon što su jurišni timovi obezbedili uporište u selu, očistili su rovove, zgrade i podrume, a takođe su ispitali šumske pojaseve pored