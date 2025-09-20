Ruski napadi "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine; Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

RTS pre 1 sat
Ruski napadi "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine; Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

Rat u Ukrajini – 1.305. dan. Rusija je izvela masovne napade "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine. Poljska je nakratko podigla avione radi zaštite svog vazdušnog prostora. Kijev je uzvratio udarima na nuklearnu elektranu Zaporožje i naftne rafinerije u Novokujbiševsku i Saratovu. Moskva demantuje jučerašnje tvrdnje Estonije da su ruski borbeni avioni MiG-31 narušili njen vazdušni prostor, navodeći da je let ka Kalinjingradskoj oblasti obavljen u skladu sa međunarodnim propisima. Estonija je uložila

Sviredenko: Ukrajini hitno potrebni dodatni PVO sistemi Svaki novi ruski napad potvrđuje da Ukrajini hitno trebaju dodatni sistemi protvvazdušne odbrane (PVO) izjavila je premijerka Ukrajine Julija Sviredenko i pozvala na međunarodne akcije koje mogu da zaustave rat protiv Rusije. "Tokom prethodne noći Rusija je ponovo izvela masovnu agresiju raketama i dronovima na Ukrajinu, a desetine raketa i stotine bespilotnih letelica bile su usmerene ka ukrajinskim gradovima
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Sviredenko: Ukrajini hitno potrebni dodatni PVO sistemi

Sviredenko: Ukrajini hitno potrebni dodatni PVO sistemi

NIN pre 1 sat
Žestok napad ukrajinskih dronova na Rusiju: Izazvani veliki požari i obustava avio-saobraćaja (Video)

Žestok napad ukrajinskih dronova na Rusiju: Izazvani veliki požari i obustava avio-saobraćaja (Video)

Mondo pre 2 sata
Ukrajina napala Zaporošku nuklearnu elektranu: Eksplozije iznad centra za obuku

Ukrajina napala Zaporošku nuklearnu elektranu: Eksplozije iznad centra za obuku

NIN pre 4 sati
UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine; Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu…

UKRAJINSKA KRIZA: Ruski napadi "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine; Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

RTV pre 4 sati
(Video) Ukrajinci napali rafinerije i najveću nuklearku u Evropi! Žestoki udari dronovima u Rusiji i Zaporožju: Odjekivale…

(Video) Ukrajinci napali rafinerije i najveću nuklearku u Evropi! Žestoki udari dronovima u Rusiji i Zaporožju: Odjekivale eksplozije, buknuli požari

Blic pre 5 sati
uživo RAT U UKRAJINI Ruski napadi širom Ukrajine, Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

uživo RAT U UKRAJINI Ruski napadi širom Ukrajine, Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

Euronews pre 5 sati
"Gađaju Ruse tamo gde ih najviše boli": Stručnjak tvrdi da je ova ukrajinska strategija najbolja od početka rata: Pred Moskvom…

"Gađaju Ruse tamo gde ih najviše boli": Stručnjak tvrdi da je ova ukrajinska strategija najbolja od početka rata: Pred Moskvom 3 velika izazova!

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOOsiguranjeMoskvaUkrajinaRojtersAerodromEUEstonijaRusijaGardijanPoljskaKijevDonald TrampnaftaVladimir ZelenskiZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Trampova administracija nameće nova finansijska ograničenja Harvardu

Trampova administracija nameće nova finansijska ograničenja Harvardu

Radio 021 pre 53 minuta
Oktoberfest 2025 počinje sa rekordnom cenom piva

Oktoberfest 2025 počinje sa rekordnom cenom piva

NIN pre 48 minuta
Hiljade ljudi evakuisano je iz svojih kuća u Hong Kongu zbog bombe iz Drugog svetskog rata

Hiljade ljudi evakuisano je iz svojih kuća u Hong Kongu zbog bombe iz Drugog svetskog rata

N1 Info pre 18 minuta
Tragedija u Vašingtonu: Četiri američka vojnika poginula u avionskoj nesreći

Tragedija u Vašingtonu: Četiri američka vojnika poginula u avionskoj nesreći

Blic pre 18 minuta
Zelenski će se sastati sa Trampom: Lideri Ukrajine i Amerike sutra u Njujorku na Generalnoj skupštini UN: "Pozvaću ga da uvede…

Zelenski će se sastati sa Trampom: Lideri Ukrajine i Amerike sutra u Njujorku na Generalnoj skupštini UN: "Pozvaću ga da uvede sankcije Rusiji"

Blic pre 53 minuta