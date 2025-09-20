Ruski napadi "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine; Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

Rat u Ukrajini – 1.305. dan. Rusija je izvela masovne napade "šahedima" i "iskanderima" širom Ukrajine. Poljska je nakratko podigla avione radi zaštite svog vazdušnog prostora. Kijev je uzvratio udarima na nuklearnu elektranu Zaporožje i naftne rafinerije u Novokujbiševsku i Saratovu. Moskva demantuje jučerašnje tvrdnje Estonije da su ruski borbeni avioni MiG-31 narušili njen vazdušni prostor, navodeći da je let ka Kalinjingradskoj oblasti obavljen u skladu sa međunarodnim propisima. Estonija je uložila

Sviredenko: Ukrajini hitno potrebni dodatni PVO sistemi Svaki novi ruski napad potvrđuje da Ukrajini hitno trebaju dodatni sistemi protvvazdušne odbrane (PVO) izjavila je premijerka Ukrajine Julija Sviredenko i pozvala na međunarodne akcije koje mogu da zaustave rat protiv Rusije. "Tokom prethodne noći Rusija je ponovo izvela masovnu agresiju raketama i dronovima na Ukrajinu, a desetine raketa i stotine bespilotnih letelica bile su usmerene ka ukrajinskim gradovima