uživo RAT U UKRAJINI Ruski napadi širom Ukrajine, Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje

Euronews pre 43 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
uživo RAT U UKRAJINI Ruski napadi širom Ukrajine, Kijev uzvratio udarom na nuklearnu elektranu Zaporožje
Rat u Ukrajini traje 1.205 dana. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski potvrdio je da ukrajinska vojska nastavlja kontraofanzivu na donjeckom pravcu, naročito u područjima Pokrovske i Dobropolja, gde uništavaju ruske snage. U isto vreme, u Kijevu i drugim regionima Ukrajine proglašena je vazdušna uzbuna zbog pretnje balističkim raketama iz Brjanske oblasti Rusije, dok su u Kijevskoj oblasti zabeležene eksplozije. Zelenski je osudio rusko narušavanje vazdušnog
Vladimir PutinNATOUkrajinaRusijaPoljskaDonjeckKijevRat u UkrajiniVladimir ZelenskiZaporožjevolodimir zelenski

