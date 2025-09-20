Posle svežeg jutra, u Srbiji sunčan i topao dan

NOVI SAD - U Srbiji će danas, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, sa jutarnjom temperaturom od 8 do 16 stepeni, a najvišom dnevnom od 28 do 31 stepen, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prema prognozi za sutrašnji dan, duvaće slab do umeren, južni i jugoistočni vetar. I u Novom Sadu, posle svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s vetrom slabim, jugoistočnim. Jutarnja temperatura u glavnom gradu kretaće se od 14 do 16 stepeni, a najviša dnevna biće oko 31 stepen. Prema izgledima vremena za narednih sedam dana - do subote, 27. septembra, do utorka (23. septembra) biće pretežno sunčano, ujutro sveže, a tokom dana toplo sa najvišom