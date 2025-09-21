Studenti u blokadi: Ko je poslao žandarme da ne daju građanima da idu na paradu

Beta pre 2 sata

Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu upitali su danas po čijem naređenju je kordon policije opkolio deo građana koji je došao na poziv studenata da prisustvuje Vojnoj paradi.

"Uprkos iskrenoj želji građana, da na poziv studenata podrže svoju vojsku i da prisustvom uveličaju događaj, bio im je onemogućen ulazak na javnu manifestaciju", naveli su oni na društvenoj mreži Instagram.

Ocenili su da je vojna parada pod sloganom "Snaga jedinstva" pokazala "nažalost - sve osim toga".

"Zašto, baš na dan kada obeležavamo jedinstvo i snagu naroda, jedan deo građana, koji je mirno i s poštovanjem želeo da prisustvuje ovom događaju, nije bio dobrodošao i ko je poslao žandarmeriju na nas", upitali su studenti u blokadi.

Studenti u blokadi organizovali su skup juče, 20. septembra na Novom Beogradu, u vreme održavanja Vojne parade pod nazivom "Snaga jedinstva", ali su ih pripadnici Žandarmerije potiskivali i nisu im dali da prisustvuju paradi.

(Beta, 21.09.2025)

