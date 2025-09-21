Studenti o paradi „Snaga jedinstva“: Ko je poslao Žandarmeriju na nas?

Nedeljnik pre 1 sat
Studenti o paradi „Snaga jedinstva“: Ko je poslao Žandarmeriju na nas?
Studenti u blokadi Univerziteta u Beogradu upitali su danas po čijem naređenju je kordon policije opkolio deo građana koji je došao na poziv studenata da prisustvuje Vojnoj paradi. „Uprkos iskrenoj želji građana, da na poziv studenata podrže svoju vojsku i da prisustvom uveličaju događaj, bio im je onemogućen ulazak na javnu manifestaciju“, naveli su oni na društvenoj mreži Instagram. studenti: Vojna parada „Snaga jedinstva“ pokazala sve osim toga Studenti ocenjuju
