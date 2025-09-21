Vremenska prognoza za nedelju, 21. septembar: Sunčano i toplo

U Srbiji će danas posle prohladnog jutra, biti sunčano i veoma toplo za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometerološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine.

Najniža temperatura biće od osam stepeni do 18, a najviša od 29 do 33 stepena.

U Beogradu će biti sunčano i toplo uz umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 18 stepeni, a najviša oko 32.

Pobolјšanje biometeoroloških prilika doprineće smanjenju tegoba kod pojedinih hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim bolesnicima, astmatičarima i mentalno nestabilnim osobama. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja.

